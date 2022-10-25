Турецкая армрестлерша о ситуации с флагами: «Я просто хотела показать свой флаг наверху, чтобы моя страна гордилась»

Чемпионка мира 2022 года по армрестлингу среди юниорок турчанка Деря Джерен поделилась новыми подробностями инцидента с флагами Казахстана и Турции.

Джерен завоевала «золото» в весовой категории до 50 килограмм, второе и третье места заняли казахстанки Диана Тюкова и Дана Асанова, соответственно. Поднявшись на пьедестал почета, спортсменки из Казахстана развернули один на двоих флаг своей страны, а турчанка вывесила собственный флаг на передний план, что привело к спору между призерами.

«Сначала я восприняла это как злонамеренное намерение и предупредила коллег-спортсменов, но когда они упорствовали, я подняла наш флаг вперед. Я не хотела никого оскорблять, я просто хотела показать свой флаг наверху, чтобы моя страна гордилась. Мы помирились после церемонии, и после инцидента их тренеры вели очень умеренный и дружеский диалог с нашими официальными лицами», — сказала Джерен.

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