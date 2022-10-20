Мужиков, Досмагамбетов, Малый, Федин попали в символическую сборную 23-го тура КПЛ

ПФЛК опубликовала символическую сборную 23-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана-2022.

Команда тура была составлена на основе анализа матчей от InStat. При формировании состава сборной учитывался общий индекс действий игроков и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

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