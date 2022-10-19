Председатель правления «Актобе» Хамбаров извинился перед «Тоболом»

Председатель правления «Актобе» Руслан Хамбаров извинился перед «Тоболом» за инцидент, в результате которого костанайский клуб был оштрафован на матч без зрителей.

«Хочу принести извинения футбольному клубу «Тобол» и всем его болельщикам за произошедший инцидент! Надеюсь, вы поймете меня правильно! После такого «отличного» судейства сдержать эмоции было невозможным. Прошу отнестись с пониманием», – написал он в соцсетях.

«Тобол» был оштрафован за то, что в домашнем матче с «Актобе» (1:0) допустил выход на поле постороннего лица, угрожавшего физической расправой и показывавшего оскорбительные жесты официальному лицу матча. При этом посторонним лицом был именно Хамбаров.

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