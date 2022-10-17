Магомед Адиев: «Вероятнее всего, продолжу работу со сборной Казахстана»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал переговоры о продлении контракта с национальной командой.

– Переговоры с КФФ находятся в продвинутой стадии. В ближайшее время Федерация сама объявит об итоге наших переговоров. У нас есть совместное желание, чтобы я отработал в квалификации чемпионата Европы, мы ведем диалог довольно позитивно.

Интерес из РПЛ? Да, был определенный интерес из России. Для меня, как для тренера, это очень приятно, но на сегодняшний день, с большой долей вероятности я продолжу свою работу со сборной Казахстана», – отметил Адиев.

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