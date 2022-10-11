Главный тренер сборной Казахстана Адиев встретился с Луисом Энрике из сборной Испании

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев встретился с Луисом Энрике, возглавляющим национальную команду Испании.

«Восхищался тобой как игроком, а теперь и как тренером», – подписал Адиев фотографию в сторис.

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