Главный тренер сборной Казахстана Адиев встретился с Луисом Энрике из сборной Испании
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев встретился с Луисом Энрике, возглавляющим национальную команду Испании.
«Восхищался тобой как игроком, а теперь и как тренером», – подписал Адиев фотографию в сторис.
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