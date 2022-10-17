В полиции прокомментировали драку болельщиков «Тобола» и «Актобе»

В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали видео конфликта болельщиков «Тобола» и «Актобе» перед матчем команд в Костанае.

В полиции рассказали, что за 30 минут до начала матча болельщики «Актобе» возле ТРЦ «Плаза» взрывали пиротехнику. Сотрудники полиции пресекли эти действия.

Активным фанатам разъяснили законодательство о порядке проведения и организации спортивных мероприятий.

Также досмотрели всех зрителей при входе на «Тобол Арену», где проводился матч.

В дальнейшем фактов нарушения общественного порядка допущено не было. Меры административного воздействия не применялись, так как для этого необходимо наличие в действиях всех необходимых субъективных и объективных признаков состава административного правонарушения, – рассказали в полиции.

Игра между «Тоболом» и «Актобе» завершился победой костанайской команды с минимальным счетом – 1:0.

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