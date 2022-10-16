Милан Миланович: «Мы заслуженно обыграли «Актобе»

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович прокомментировал матч в рамках 23-го тура Премьер-лиги против «Актобе» (1:0).

– Была равная игра между командами, которые находятся наверху таблицы. Была битва в середине поля. Могу сказать, что было тяжело – у «Актобе» были хорошие и стопроцентные моменты. Я доволен игрой и мы заслуженно выиграли.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?