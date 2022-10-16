Шина о судье в матче «Тобол» – «Актобе»: «Нельзя назначать такого арбитра на такой матч без личности и характера»

Бразильский нападающий «Актобе» Рожерио Алвеш Дос Сантос (Шина) в своем инстаграме высказался о судействе в матче 23-го тура КПЛ против костанайского «Тобола» (0:1).

На своей странице в социальной сети в разделе сторис бразильский форвард написал следующее о проигранной встрече: «Нельзя назначать такого арбитра на такой матч без личности и характера, портящего игру понемногу».

Единственный гол в игре на 87-й минуте с пенальти забил Серикжан Мужиков.

Отметим, что «Актобе» идет на первом месте, имея в активе 45 очков, а костанайская команда располагается на третьей строчке с 41 баллом.

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