Кирилл Кекер: «Хочу извиниться перед людьми, кто за нас переживает. К сожалению, на данный момент имеем то, что имеем»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч 23-го тура Премьер-лиги против «Астаны» (0:4).

– Хочется поздравить в первую очередь «Астану» с победой. Хочется обратиться к тем людям, что пришли на стадион и создали такую атмосферу – в ней очень приятно играть. Хочу извиниться перед людьми, кто за нас переживает. К сожалению, на данный момент имеем то, что имеем. Я благодарен игрокам за то, что они делают на поле. Претензий к ним нет, претензии только ко мне.

– По словам Григория Бабаяна, первые десять минут «Астана» хотела разорвать «Кайрат» тактическими действиями. Вам не показалось, что «Кайрат» не был готов дать отпор сопернику в эту десятиминутку?

– Первые десять минут получились не такими как мы хотели, мы сами оказались не готовы в силу разных причин. Не думаю, что какие-то тактические заготовки «Астаны». Проблема только в нас.

– Не считаете, что Лев Кургин не справился со своей задачей на фланге и с чем было связано отсутствие Кейлера?

– Это мое тренерское решение, он будущее казахстанского футбола.

– То есть, у Сергея нет травмы?

– Если Вы следите за нашей командой, вы заметите, что у нас постоянные изменения в стартовом составе по разным причинам. В данном случае это мое тренерское решение.

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