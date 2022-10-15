Защитник «Аксу» Жаксыбаев: «Мы обязаны бороться за высокие места в чемпионате»

Защитник «Аксу» Улар Жаксыбаев прокомментировал матч 23-го тура КПЛ против «Турана» (1:0).

– Мы подошли к этой игре с большой уверенностью и верой. Я доволен своим голом, потому что он позволил нам увезти с собой очень важные для нашей команды три очка.

Забитый гол хочу посвятить своей дочке Адиюше. Также хочу поздравить всех павлодарцев с победой и сказать, что мы обязаны бороться за высокие места в чемпионате. До встречи на «Центральном», наш 12-й игрок.

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