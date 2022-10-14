«Аксу» минимально победил «Туран», забив на последней минуте
«Туран» уступил «Аксу» (0:1) в матче 23-го тура КПЛ.
Единственный гол забил Улар Жаксыбаев на 90-й минуте.
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «Туркестан Арена»
- Гол:
- 0:1 – 90 Жаксыбаев.
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Туран –
Керимжанов, Рудосельский, Скворцов (Цеклич, 85), Жанысбаев, Токотаев, Башилов, Диакате, Евдокимов (Зульфикаров, 85), Кабылан (Гуренко, 80), Фазли, Амиров (Жоалиссон, 46).
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Аксу –
Суюмбаев, Обилор, Есимов, Жаксыбаев, Кучеренко, Бакаев, Жыргалбек-уулу, Зличич (Жилов, 79), Тунгышбаев (Марат, 79), Силва (Какимов, 10; Кошта, 69), Турлыбек (Смаилов, 69).
- Предупреждения:
- Рудосельский (7), Скворцов (11), Турлыбек (13), Зличич (70).
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
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