«Аксу» минимально победил «Туран», забив на последней минуте

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«Туран» уступил «Аксу» (0:1) в матче 23-го тура КПЛ.

Единственный гол забил Улар Жаксыбаев на 90-й минуте.

Таблица здесь.

Туран – Аксу 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 октября, 16.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 90 Жаксыбаев.
ТуранКеримжанов, Рудосельский, Скворцов (Цеклич, 85), Жанысбаев, Токотаев, Башилов, Диакате, Евдокимов (Зульфикаров, 85), Кабылан (Гуренко, 80), Фазли, Амиров (Жоалиссон, 46).
АксуСуюмбаев, Обилор, Есимов, Жаксыбаев, Кучеренко, Бакаев, Жыргалбек-уулу, Зличич (Жилов, 79), Тунгышбаев (Марат, 79), Силва (Какимов, 10; Кошта, 69), Турлыбек (Смаилов, 69).
Предупреждения:
Рудосельский (7), Скворцов (11), Турлыбек (13), Зличич (70).

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