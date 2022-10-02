Главный тренер «Каспия» Костов: «У нас сейчас такой напряженный период, когда мы не можем легко переживать все эти моменты, все проблемы, которые в клубе решаются»

Главный тренер «Каспия» Николай Костов прокомментировал победу над «Аксу» (1:0) в матче 21-го тура КПЛ.

— Во-первых, я хочу поздравить своих игроков. Я восхищаюсь их духом. Я всегда верил в нашу команду и знал, что наши игроки способны. Это показывает не только эта игра. Просто у нас сейчас такой напряженный период, когда мы не можем легко переживать все эти моменты, все проблемы, которые в клубе решаются.

Многие не знают, что в нашем клубе есть проблемы. Но, несмотря на это, наша команда держится очень хорошо. Спасибо болельщикам, которые создают такую хорошую атмосферу и поддерживают наших игроков. Я не знаю, как без них мы можем побеждать. Спасибо им большое.

Эмоциональная игра. Естественно, из-за такого напряжения качество игры не такое, на которое мы способны. Я знаю, что наша команда может играть лучше — мы это показывали не в одной игре. Но я даю высокую моральную оценку своим футболистам — молодцы, поздравляю!

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