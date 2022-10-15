Полузащитник «Актобе» Видмон успешно перенес операцию на колене

29-летний французский полузащитник «Актобе» Уго Видмон успешно перенес операцию на колене.

«Французскому полузащитнику «Актобе» Уго Видемону вчера была проведена операция.

Хавбек, вынужденный вернуться на родину из-за травмы колена, успешно начал лечение. После нескольких месяцев реабилитации Хьюго, как ожидается, будет в порядке до следующего предсезонного учебно-тренировочного сбора», – пишет пресс-служба актюбинцев.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола

Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?