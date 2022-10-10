В Актобе построят новый стадион. Он будет находиться на окраине города (Sportx)

Реконструкцию Центрального стадиона имени Кобланды Батыра отменят, аким области намерен построить в городе более вместительную арену. Об этом сообщил Sportx.kz.

Бывший аким Актюбинской области Ондасын Уразалин запланировал реконструкцию стадиона имени Кобланды Батыра, масштабный ремонт должен был довести арену до уровня Euro-4, дающий право принимать матчи самого высокого уровня – основного раунда Лиги чемпионов и официальные встречи национальных сборных. На переделку планировалось выделить 5 миллиардов тенге.

Но в августе в регионе сменился руководитель, новым акимом области был назначен Ералы Тугжанов, сообщивший футбольной общественности об отсутствии денег в бюджете на ремонт в этом году. Однако, изучив вопрос более детально, новый аким пришел к другому решению – несмотря на куда более серьезные расходы, городу необходим новый стадион, более вместительный. Сроки строительства нового футбольного объекта, вместимость и расположение пока неизвестны. Но ясно, что арена будет построена на окраине города, поскольку в центре нет подходящей для этого земли.

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