Главный тренер «Актобе» Карпович: «Хотелось реабилитироваться в глазах болельщиков после обидного поражения в Уральске»

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал победу над «Каспием» (4:0) в матче 22-го тура КПЛ.

— Хотел бы всех поздравить с этой важной и нужной победой. Хотелось реабилитироваться в глазах болельщиков и в своих после обидного и досадного поражения в Уральске. Хотел бы сказать спасибо ребятам, они классно отработали. Качественный матч провели, забили четыре мяча, несмотря на тяжелое поле. Думаю, это вполне заслуженная победа.

И нужно отметить тот настрой и отношение, которое было после поражения — все его очень болезненно восприняли. Очень важно, что есть хорошая реакция на это. Двигаемся дальше. Мы в хорошем настроении и после уверенной победы будем готовиться к следующему матчу.

Пришла информация, что с «Тоболом» будем играть в манеже, на синтетике, но это уже технические моменты. Радует, что мы в хорошем настроении будем готовиться, — сказал Карпович.

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