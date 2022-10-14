«Мактаарал» одержал волевую победу над «Каспием»
«Каспий» проиграл «Мактааралу» (2:4) в матче 23-го тура КПЛ.
Голы: Бриджидо (11’, 38’) – Каримов (56’, 90’), Нарзилдаев (67, автогол), Кенжебек (90+2’);
Нереализованный пенальти: Тигруджа (82’).
Таблица здесь.
- Дата проведения
- 14 октября, 14.00, «Жас Канат»
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Каспий –
Барановский, Козлов, Кадырбаев, Брижиду, Нарзилдаев, Киреенко, Тигруджа, Цуцкич, Тайкенов, Пешич, Руан Телес.
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