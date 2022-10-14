«Мактаарал» одержал волевую победу над «Каспием»

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«Каспий» проиграл «Мактааралу» (2:4) в матче 23-го тура КПЛ.

Голы: Бриджидо (11’, 38’) – Каримов (56’, 90’), Нарзилдаев (67, автогол), Кенжебек (90+2’);

Нереализованный пенальти: Тигруджа (82’).

Таблица здесь.

Каспий – Мактаарал 2:4 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 октября, 14.00, «Жас Канат»
Онлайн матча
КаспийБарановский, Козлов, Кадырбаев, Брижиду, Нарзилдаев, Киреенко, Тигруджа, Цуцкич, Тайкенов, Пешич, Руан Телес.
МактааралЮденков, Литовченко, Розгонюк, Потапов, Коне, Себеи, Думбия, Носко, Абдурахманов, Пайруз, Каримов.

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