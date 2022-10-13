«Эль-класико» и битва действующего чемпиона с единоличным лидером сезона

На этот раз тур пройдет в пятницу и субботу. Откроет его противостояние в Уральске, где местный «Акжайык» встретится с «Таразом». Хозяевам кровь из носа нужна победа в этом матче – если они, конечно, планируют в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе. Сейчас «Акжайык» находится в зоне вылета, а по итогам тура при определенных раскладах может и вовсе опуститься на самое дно турнирной таблицы. Но и «Таразу» проигрывать нежелательно, над командой Нуркена Мазбаева довлеет неприятная серия из 11-ти матчей без побед, и в случае поражения она сама окажется в шаге от расставания с классом сильнейших. Olimpbet на эту встречу следующие коэффициенты: П1 – 2.45; Х – 2.95; П2 – 3.1.

«Каспий» примет «Мактаарал», и этот матч – очередной финал для поселковой команды, которая располагается на последней строчке таблицы, но все еще не утратила надежд остаться в клубной элите казахстанского футбола. Актаусцы же все свои турнирные задачи на сезон, похоже, уже решили, поэтому вряд ли будут столь же мотивированы на игру, как их соперники. Впрочем, при родных трибунах «Каспий», наверняка, пожелает реабилитироваться за болезненное поражение от «Актобе» в минувшем туре. Самая широкая линия на матч – здесь.

«Туран» и «Аксу» будут выяснять отношения в Туркестане. Клуб из Павлодарской области стал автором главной сенсации 22-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, разгромив «Тобол» со счетом 3:0, и, практически обезопасив себя от вылета в Первую лигу. Хватит ли коллективу Руслана Костышина эмоционального запала ни битву с «Тураном», который все еще продолжает борьбу за выживание? В помощь туркестанцам – свое поле, на котором они набрали большую часть очков в сезоне, а также четырехматчевая беспроигрышная серия и, конечно же, гораздо большая, чем у «Аксу», турнирная мотивация. Коэффициенты на матч: П1 – 2.51; Х – 3.06; П2 – 2.91.

«Ордабасы» и «Шахтер» сыграют в Шымкенте. В предыдущим туре OLIMPBET-Чемпионата Казахстана обе команды сыграли не слишком удачно: «горняки» не смогли в родных стенах переиграть «Туран», а «южане» потерпели сокрушительное поражение в гостях от «Астаны». Сейчас соперники находятся на соседних этажах турнирной лестницы, победивший в этом противостоянии продолжит борьбу за путевку в еврокубки, проигравший же рискует рухнуть в середину таблицы. Линия на игру – здесь.

Самое интересное в 22-м туре OLIMPBET-Чемпионата Казахстана припасено на субботу. «Кызыл-Жар» в матче с «Атырау» будет делать все, чтобы повысить свои шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. Правда, статистика явно не в пользу «северян» – они не могут победить «нефтяников» на протяжении 13-ти с половиной лет, с марта 2009-го года. С того времени эти противники сыграли между собой семь раз, в трех случаях выигрывал «Атырау», в трех фиксировалась ничья. Но сейчас три очка «Кызыл-Жару» намного важнее.

«Кайрат» – «Астана» – противостояние на все времена, настоящее казахстанское «эль-класико», в котором из-под ног футболистов обеих команд летят искры, причем вне зависимости от турнирного положения клубов или решаемых ими задач. Пикантности новому сражению на «Центральном» стадионе Алматы, несомненно, добавит тот факт, что встреча первого круга между этими противниками завершилась форменным разгромом «кайратовцев» в столице со счетом 6:0. Алматинцы имеют возможность не просто отомстить «Астане», но и здорово помешать ей в чемпионской гонке.

На десерт – сражение действующего чемпиона и единоличного лидера сезона. От исхода битвы в Костанае во многом будет зависеть итоговое распределение мест в призовой тройке. «Актобе» в случае победы над «Тоболом» не просто уберет с дороги прямого конкурента, но и практически расчистит себе путь к титулу. Ничья в их матче будет явно на руку третьей силе – «Астане». «Актобе» не выигрывал в Костанае с 2016-го года, сумеют ли «красно-белые» прервать эту серию?

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