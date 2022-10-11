«Барыс» – «Куньлунь»: где смотреть
«Барыс» примет «Куньлунь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Старт в 19:30 по Астане.
Посмотреть игру можно по телеканалу Qazsport, таблица здесь.
- Дата проведения
- 11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
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