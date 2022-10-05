Карпович из «Актобе» – лучший тренер КПЛ в сентябре

ПФЛК назвала лучшего тренера чемпионата Казахстана в сентябре.

Им стал Андрей Карпович из «Актобе», за которого проголосовали коллеги из 6 клубов КПЛ.

На втором месте в опросе расположился возглавляющий «Аксу» Руслан Костышин, за которого проголосовали четверо коллег.

Третье место с двумя голосами занял тренер «Тобола» Милан Миланович.

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