Стефанос Циципас: «Казахский язык очень красивый, звучит так необычно»

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас после победы в 1/4 финала Astana Open над поляком Хубертом Хуркачем (7:6, 6:3) прокомментировал свое участие в турнире и рассказал о впечатлениях о Казахстане.

– Сегодняшний матч был достаточно сложный с точки зрения ментальности. Были возможности сделать брейк в первом сете, но Хуберт проявил точность в ключевые отрезки и избежал (брейка), поэтому был сложный матч. Затем мы сыграли тай-брейк, который напоминал американские горки. Потребовались именно ментальные данные, которые мне помогли. Благодаря им мы не сыграли три сета. Я не думал много о том, что будет, а лишь продолжал играть в свою игру.

– Следующий твой соперник – Рублев. Он ведет у тебя по личным встречам в закрытых хардовых помещениях. Что будет для тебя ключевым в этом противостоянии?

– Да, вы правы, мы сыграли несколько раз в закрытых помещениях, а он является одним из лучших игроков в туре в таких условиях. Но и я хорошо играю. В прошлом году мы сыграли на этом покрытии в рамках АТР Finals. У всех игроков есть сильные и слабые стороны, мне нужно будет все изучить. Главное – играть в свой теннис, и тогда результат будет хорошим.

– Являешься ли ты фанатом какого-либо другого вида спорта, может быть футбола?

– Да, конечно. Но сейчас я весь в туре, поэтому нет времени даже просто смотреть по ТВ. Но в детстве я был фанатом футбола, я болел за АЕК из Афин, потому что мой папа болел за них. Также я болею за все греческие команды в еврокубках. Так как АЕК не столь успешен в Европе, как, к примеру, «Олимпиакос», – я болею и за этот клуб.

– Какие языки ты знаешь, кроме английского, греческого и русского?

– Казахский. Шучу. Но казахский очень красивый язык, звучит так необычно для меня. Мы сейчас здесь находимся, и я слышу, как люди между собой разговаривают на казахском. Конечно, мой родной язык – греческий, я его использую каждый день. Также я разговариваю на английском.

– Удалось ли тебе посетить какие-то достопримечательности или туристические места в Астане?

– Пока нет. Но после турнира я очень хочу посетить интересные места в Астане.

– Рублев сказал, что у него есть проблемы с акклиматизацией, адаптацией. Что ты скажешь по этому поводу?

– Да, для меня это тоже вызов. Тем более из-за часовой разницы в Казахстане. Также я часто тренируюсь в Дубае, и там у меня тоже бывают проблемы. Но это вопрос времени. Обычно через четыре-пять дней мы адаптируемся.

– Знаешь ли ты какое-нибудь слово на казахском?

– Я не знаю казахских слов, но вы можете меня научить.

– Ты недавно играл с Алькарасом в центре Астаны, около Байтерека. Каково тебе это?

– Да, это было круто. Для меня это был новый опыт, я никогда не играл в таких условиях. Мы также немного поиграли с президентом Федерации тенниса Казахстана (Булатом Утемуратовым). Было интересно.

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