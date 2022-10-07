Андрей Рублев о выступлении на Astana Open: «Очень рад, что последние два матча провел уверенно»

Андрей Рублев прокомментировал разгромную победу в четвертьфинале турнира ATP 500 Astana Open над французом Адрианом Маннарино – 6:1, 6:2.

«Матч получился очень хороший, с самого начала взял инициативу и её не отпускал. Рад, что обыграл его достаточно легко, в двух сетах. Для меня вдвойне приятно одержать такую победу, потому что в прошлый раз я ему проиграл. Правда ли, что для меня это самый быстрый матч в сезоне? Не знаю, если да, то супер. Атмосфера была хорошая, спасибо болельщикам за поддержку».

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