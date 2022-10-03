Бейбит Жукаев: «С соперниками из топ-100 можно играть»

21-летний казахстанец Бейбит Жукаев дебютировал на соревнованиях категории АТР 500 в Астане. В стартовом матче турнира он уступил 34-й ракетке мира Ботику Ван де Зандшульпу из Нидерландов – 1:6, 1:6. Сразу после игры уроженец Актау дал интервью

– Бейбит, поздравлям вас с дебютом на крупных турнирах АТР. Причем не АТР 250, а сразу АТР 500. Какие эмоции от этого события?

– Я, конечно, очень рад, что сыграл в основной сетке этого турнира, очень благодарен федерации тенниса Казахстана и ее президенту Булату Жамитовичу Утемуратову. Этот матч прошел немного не так, как хотел, но в целом это большой опыт для меня. Надеюсь, я буду играть все лучше и лучше в дальнейших турнирах.

– В начале второго сета вы сделали брейк, и после этого был упорный гейм на вашей подаче. В тот момент что-то внутри у вас поменялось? Почувствовали, что бороться и играть можно?

– Да, я почувствовал, что могу выиграть сет. Но у меня немного не получалась подача весь матч, поэтому я не смог реализовать свой максимум сегодня.

Генеральные спонсоры турнира:

Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!

«Forte Bank»

«Freedom Broker»

«Astana Motors»

«Technodom»