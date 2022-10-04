Кучма о ничьей с «Астаной»: «Мы играли не вторым составом, как писали в прессе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Турана» Александр Кучма прокомментировал ничью в 21-м туре КПЛ с «Астаной» (2:2).

«Акжайык» – это наш прямой конкурент. Он обыграл «Актобе», и через два дня у нас уже там игра. Мы не могли рисковать тем составом, которым мы играли в Атырау, поэтому была ротация ребят. Это не второй состав, как писали в прессе, это команда «Туран». И сегодня вышли ребята, отработали, сделали шаг. Следующий шаг – за остальными, которые сегодня не играли – будут в Уральске», – сказал Кучма.

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