Бабаян про ничью с «Тураном»: «Не хватило хладнокровия»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян прокомментировал ничью с «Тураном» (2:2) в 21-м туре КПЛ.

– Если оценивать первый тайм, то, наверное, можно сказать, что мы должны были 2-3 раза забивать и решать игру еще в первом тайме. Но в моменте перед реализацией было моментов 6-7, но, к сожалению, не хватило хладнокровия. Может быть, сказывается смена тренировочного процесса. Многие футболисты были травмированы, только сейчас набирают форму, но еще не хватает игрового ритма. В любом случае, такие моменты нужно реализовывать. Не понравилось то, как мы сыграли во втором тайме, были некоторые моменты в обороне.

Я не скажу, что «Туран» много создал проблем, но было три-четыре подхода, удара, два из которых реализовали. Была такая игра, которую должны были в первом тайме выигрывать с крупным счетом, а во втором тайме могли проиграть, но хорошо что после 2:0 мы включились, забили два гола, у нас были еще моменты. В конце можно было вырвать победу, где немножко нам не повезло. Но в целом я еще раз скажу, что самая большая трудность – это проблемы с реализацией и с организацией в обороне, над чем нам нужно сейчас в кратчайшие сроки работать. Я понимаю, что времени очень мало. Я только неделю работаю с командой и попытаюсь еще раз сделать все, чтобы к следующей игре команда сделала еще один шаг вперед, потому что мы хотим бороться за самые высокие места. Нам нужно набирать максимальное количество очков.

– Со счета 0:2 сделали 2:2. Чего не хватило для победы?

– Для камбэка не хватило концентрации, не хватило последнего удара, последней передачи. В конце были хорошие моменты, где можно и нужно было забивать. Может быть, ребята где-то с давлением в конце не справились, какой-то груз ответственности на них висел, но еще раз скажу, что такие игры нужно выигрывать на характере.

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