АФМ завершило расследование против владельца «Кайрата» Боранбаева. Наложен арест на денежные средства Боранбаева в размере 38 млрд. тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование против владельца «Кайрата» Кайрата Боранбаева.

«Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО «НК «КазМунайГаз» Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов», – сообщили в пресс-службе АФМ в пятницу.

По версии следствия, указанными лицами в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

«Похищенные средства в размере 14,5 млрд в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций. Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере Т38 млрд и недвижимость стоимостью Т4,2 млрд», – говорится в сообщении.

Ведомстве уточнили, что расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

«При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева. Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов. После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка», – сказано в сообщении.

Отмечается, что «с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам».

«В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше $440 млн (Т207 млрд) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства», – добавили в АФМ.

Боранбаев, 15 марта, был задержан в Алматы сотрудниками центрального аппарата АФМ. 16 марта Боранбаев был доставлен в Нур-Султан. 17 марта юрист Бакытжан Базарбек поделился подозрениями в земельных махинациях со стороны экс-акима Алматы и бывшего первого заместителя председателя партии Nur Otan (ныне – Amanat) Бауыржана Байбека и Боранбаева. В тот же день задержание Боранбаева подтвердилось официально.

Кайрат Боранбаев – президент Паралимпийского комитета РК и владелец «Кайрата», отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.

14 апреля в Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева. AlanParking – это оператор платных парковок, который контролируется ТОО «RR2», конечным владельцем которого является Боранбаев. 18 апреля был арестован директор ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марат Принбеков. «Алматы спецтехпаркинг сервис» тоже связывают с Боранбаевым. 25 апреля стало известно, что бывшие под контролем фирм Боранбаева платные парковки Алматы вернули государству.

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