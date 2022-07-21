Брат владельца «Кайрата» объявлен в розыск

На портале органов правовой статистики появилась информация о том, что Мурат Советаевич Боранбаев объявлен в розыск. Этим делом занимается Департамент экономических расследований по Алматы

Мурат Боранбаев в 2017 году руководил ТОО AlanParking, которое представляло платные парковочные места в Алматы.

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В марте был арестован его брат, владелец «Кайрата», президент Паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев — Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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