Василий Левит о работе в Антикоррупционной службе: «Одна из задач – популяризовать спорт»

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит рассказал о работе в Антикоррупционной службе Казахстана.

Ранее боксер был назначен руководителем управления физической подготовки персонала Агентства по противодействию коррупции.

«Я второй день только вышел. Но то, что я увидел, как говорится, есть материал, есть с чем работать. Я думаю, что у нас радужные перспективы. Задачи, на первый взгляд, простые. В общем, поднять физическое здоровье, физический функционал сотрудников.

Все-таки у основного состава сидячая работа. Наверное, еще одна из задач – популяризировать спорт. И все же Василий – не тренер, у него другие функции, например, строить план спортивной подготовки в целом».

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