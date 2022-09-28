Официальным мячом чемпионата Казахстана в 2023-м станет модель с ЧМ в Катаре

Утвержден официальный мяч КПЛ-2023.

Играть в следующем розыгрыше чемпионата Казахстана по футболу будут моделью adidas Al Rihla Pro Ball, которая будет использоваться на предстоящем мировом первенстве в Катаре.

Такое решение было принято на общем собрании ПФЛК.

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