Елеусинов нашел соперника по следующему бою

Казахстанский боксёр Данияр Елеусинов, скорее всего, вернется в бокс боем против украинца Тараса Шелестюка.
По крайней мере боксеры очень активно обмериваются мнением о потенциальном бое в социальных сетях.
У Тараса, как и Данияра есть неплохая карьера в любителях, в том числе победа на чемпионате мира и бронза на олимпиаде. В профи у него рекорд 19-0-1, 11 КО.
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