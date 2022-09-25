Ян Вороговский: «Мы уважаем каждого соперника, однако хотим, чтобы и нас уважали»

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский за день до игры против Азербайджана поделился своим мнением по поводу предстоящего матча.

– Завтра будет сложный матч, несмотря на то, что мы уже выполнили главную задачу в группе. Выступление в майке сборной – большая честь, поэтому расслабляться никто не будет. Азербайджан – хорошая команда. Мы помним первый матч в Казахстане. Тогда соперник оказал нам максимальное сопротивление.

– Тот факт, что сборная Казахстана досрочно обеспечила себе первое место в группе, может говорить о том, что ваша команда будет много внимания уделять атаке в завтрашней игре?

– Будем выполнять установку тренера на игру. Конечно, на нас не будет оказываться давление, однако мы будем бороться до конца. Я уже говорил: Азербайджан – сильный соперник.

– Сборная Азербайджана, выиграв у Словакии, как бы помогла вашей команде, однако Казахстан дома обыграл Беларусь.

– Ваша победа над Словакией не стала неожиданной для меня. Сейчас азербайджанцы в хорошей форме, а «Карабах» и другие клубы неплохо выступают в еврокубках. Мы уважаем каждого соперника, однако хотим, чтобы и нас уважали.

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