Асетов пропустит выездную серию «Барыса». Игрок получил повреждение после толчка Эберта в матче с «Авто»

Алихан Асетов пропустит выездную серию «Барыса» в КХЛ.

Игроку необходимо время для восстановления после полученного в матче с «Автомобилистом» повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе в Астане.

Ранее защитник «Автомобилиста» Ник Эберт был оштрафован за толчок на борт Асетова.

В текущем сезоне казахстанец сыграл 8 матчей за клуб.

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