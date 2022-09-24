Асетов пропустит выездную серию «Барыса». Игрок получил повреждение после толчка Эберта в матче с «Авто»

Теги Автомобилист травмы КХЛ Барыс Ник Эберт Алихан Асетов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Алихан Асетов пропустит выездную серию «Барыса» в КХЛ. 

Игроку необходимо время для восстановления после полученного в матче с «Автомобилистом» повреждения. Он будет заниматься по индивидуальной программе в Астане.

Ранее защитник «Автомобилиста» Ник Эберт был оштрафован за толчок на борт Асетова. 

В текущем сезоне казахстанец сыграл 8 матчей за клуб.

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