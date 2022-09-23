Адиев ответил на вопрос, останется ли он в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем.

– Не хочу сейчас разбрасываться словами, но у меня было рукопожатие с президентом федерации. Оно для меня дороже, чем какие-то контракты. Мы должны доиграть этот цикл, а дальше будем смотреть. У меня были определенные варианты, остаться, потом уже и совмещать. Но какие бы предложения не были бы, я сказал, что до 25 сентября никуда ногой не ступлю. И для себя доделать это дело, и перед вами ответственность имеется. Забегая вперед, хочу сказать, что с федерацией уже имеется определенная договоренность, что мы доиграем, сядем за стол и решим совместное будущее.

– Хотели ли бы вы сами остаться в Казахстане?

– Я всегда говорил, что это огромная честь быть тренером национальной сборной. Полгода назад у меня и мысли не было, что я здесь окажусь. Это эталон всего того, что ты делаешь. Иногда даже страшно бывает, когда задумываюсь: «А что дальше?». Для меня честь быть тренером сборной, играть с европейскими сборными – это развитие для меня.

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