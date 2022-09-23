Тренер сборной Казахстана – о сравнении с Гвардиолой: «Приятно, но не забиваешь этим голову»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на сравнения с Пепом Гвардиолой.

– Это большая честь, когда сравнивают с такими великими тренерами. Понятно, где он находится – на космическом уровне – и где нахожусь я. Приятно, но не забиваешь этим голову. У тебя есть своя жизнь, свой путь, который ты должен пройти и постараться это сделать достойно. Это главная вещь.

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