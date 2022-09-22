Казахстан подтвердил участие на Кубке Первого канала в Москве

Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие на Кубке Первого канала.

Об этом сообщил первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Также уже точно будут участвовать Белоруссия, официальная сборная России и ее команда U25.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 18 декабря.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Судьи выбрали Канело: 10 лучших снимков главного боя года

Сможешь стать звездой кулачных боев и выиграть чемпионский перстень? Игра, в которой ты – звезда Top Dog