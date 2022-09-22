Казахстан подтвердил участие на Кубке Первого канала в Москве

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Сборная Казахстана по хоккею подтвердила участие на Кубке Первого канала.

Об этом сообщил первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Также уже точно будут участвовать Белоруссия, официальная сборная России и ее команда U25.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 18 декабря.

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