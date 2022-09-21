Казахстанский защитник Роман Савченко продолжит карьеру в «Номаде».

Он будет выступать за столичную команду в чемпионате Казахстана до конца сезона.

Савченко известен по многолетним выступлениям за «Барыс». Также в его карьере были «Сибирь» и «Локомотив».

Статистика хоккеиста здесь.

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