Казахстанский защитник Роман Савченко продолжит карьеру в «Номаде».
Он будет выступать за столичную команду в чемпионате Казахстана до конца сезона.
Савченко известен по многолетним выступлениям за «Барыс». Также в его карьере были «Сибирь» и «Локомотив».
Статистика хоккеиста здесь.
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