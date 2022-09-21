Лига Наций: Нам нужна всего одна победа!

Сможет ли сборная Казахстана подняться в дивизион Лиги В и побороться за путевку на Евро-2024?

22 сентября нашу футбольную национальную команду ждет матч против Беларуси – без каких-либо преувеличений, самый главный в ее истории. И надо же, в нас уже верят даже букмекеры! Коэффициент на победу хозяев в полтора раза ниже, чем на выигрыш гостей: П1 – 2.28, Х – 3.09, П2 – 3.54.

И это притом, что из шести предыдущих очных дуэлей с этим противником казахстанским футболистам не удалось выиграть ни одной – две ничьи и четыре поражения. Наши парни были близки к тому, чтобы победить во встрече первого круга этого розыгрыша Лиги наций. Но белорусам удалось сравнять счет в самой концовке матча, состоявшегося 10 июня в сербском Нови-Саде.

Однако рано или поздно любая серия заканчивается, и почему бы в нашем случае этому не произойти 22 сентября на «Астане Арене»!?

Но даже если у сборной Казахстана не получится досрочно стать недосягаемой, у нее будет шанс это сделать в заключительном матче группового турнира – против команды Азербайджана, который состоится 25 сентября в Баку. И если будет одержана победа, то вне зависимости от исхода противостояния с Беларусью, дружина Адиева все равно останется на первом месте в своем квартете.

И все же не хочется, чтобы решение задачи по выходу в дивизион В казахстанцы откладывали на самый последний момент. Хотя история противостояния с азербайджанцами нам весьма благоволит: в десяти матчах пять побед, три ничьи и всего два поражения.

В любом случае, мы очень надеемся на наших ребят и верим, что им по силам решить поставленные задачи. Ведь в матчах с Беларусью и Азербайджаном сборная Казахстана будет бороться не только за повышение в классе, но и за путевку на чемпионат Европы 2024 года, так как победители своих групп в каждом из дивизионов Лиги наций между собой разыграют право поехать на финальную часть континентального первенства.

Казахстанским болельщикам уже мало того, что их национальная команда досрочно обезопасила себя от вылета в лигу слабейших. Аппетит пришел серьезный, и теперь им подавай и дивизион В, и Евро-2024!

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