Смотрите КХЛ в приложении и на сайте Olimpbet

Прямая трансляция всех игр Континентальной Хоккейной Лиги.

20 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся 4 матча. «Сибирь» в Новосибирске сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Кульлунь Ред Стар» на своем льду (в Мытищах) примет московский ЦСКА, в Минске местное «Динамо» встретится с череповецкой «Северсталью». Все внимание казахстанских болельщиков будет приковано к игре в Астане, где столичный «Барыс» сыграет с конкурентом по восточной конференции «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Коэффициенты на эту встречу от Olimpbet: победа «Барыса» – 2.83, победа «Автомобилиста» – 2.25, ничья – 3.87.

Прямая трансляция этих и других встреч доступна в приложении и на сайте Olimpbet. Для просмотра достаточно зарегистрироваться, дождаться начала матча и кликнуть на иконку трансляции в линии.

Уже 24 сентября астанинские барсы в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью». Прямая трансляция этой встречи также будет доступна в приложении и на сайте Olimpbet.