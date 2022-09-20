Вратарь «Кайрата» Устименко о тренировках Бердыева: «Курбан Бекиевич больше требовал, чем поддерживал»

Голкипер «Кайрата» Данил Устименко рассказал о работе под руководством Курбана Бердыева:

– После ухода Курбана Бекиевича молодые игроки раскрепостились. Многие боялись его. Если ошибешься, он мог начать кричать на молодых. Мы боялись ошибиться и все равно ошибались. Курбан Бекиевич больше требовал, чем поддерживал. Кирилл Сергеевич тоже много требует от нас, но мы чувствуем доверие.

Сейчас отличается и тренировочный процесс. При Кирилле Сергеевиче больше играем вперед на контратаках. Курбан Бекиевич больше обращал внимание на оборону своих ворот.

Полное интервью Данилы Устименко доступно по ссылке.

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