Кекер о посещаемости «Кайрата»: «Ребятам нужна поддержка, а у нас из игры в игру пустой стадион. Иногда такие вещи непонятны»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер высказался о вылете из Кубка Казахстана.

– В первую очередь поздравляю «Акжайык» с победой! Кубковые матчи всегда непредсказуемые, к сожалению, мы сегодня уступили. Благодарю своих игроков, они большие молодцы. Мне очень интересно с этой командой работать.

Хочу обратиться к болельщикам. На протяжении долгого времени они ждали момента, когда будут играть наши воспитанники.

Сейчас они играют, они очень талантливые ребята, но им нужна поддержка, а у нас из игры в игру пустой стадион. Иногда такие вещи непонятны. Тем людям, которые пришли – большое спасибо за поддержку, несмотря на то, что у нас не всегда все получается.

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