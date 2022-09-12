Кекер о победе над «Тураном»: «У нашей команды есть характер»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал победу в 19-м туре чемпионата Казахстана над «Тураном» (3:1).

«У нас была не простая неделя. Последнюю игру мы проиграли и очень важно было правильно на него отреагировать. Сегодня наши игроки хорошо отреагировали, добыли уверенную победу. Это показывает, что у команды есть характер. Мы хотим выигрывать в каждом матче, и сегодняшняя игра не была исключением. Что касается «Турана», то хотелось бы пожелать им удачи в будущем. Очень хорошая команда с квалифицированными игроками, желаю им успеха в оставшихся играх», – сказал Кекер.

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