Граф об уходе из «Шахтера»: «Всегда тяжело прощаться с теми, с кем делил эмоции побед и поражений»

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Хорватский защитник Иван Граф попрощался с карагандинским «Шахтером».

«Спасибо Вам всем, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба за эти полтора года. Мы были одной большой семьей. Я горд, что играл за Вас и разделял с вами самые яркие эмоции Лиги конференций и не менее яркие моменты финала Кубка Казахстана. 

Да, сейчас настал тот момент, который я надеялся настанет не так скоро. Но, увы, это жизнь, а жизнь футболиста она такая. Всегда тяжело прощаться с теми, с кем делил эмоции побед и поражений. 

Спасибо, «Шахтер»! Спасибо, команда! Спасибо, мои друзья!», – написал Граф. 

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