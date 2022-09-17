Политик, Каримов и Труфанов вызваны в сборную Казахстана U-19 по футболу на УТС

Тренерский штаб сборной Казахстана U-19 по футболу объявил состав на УТС. На сборы приглашены 25 футболистов.

С 19 по 27 сентября в Шымкенте пройдет подготовка юношеской сборной Казахстана до 19 лет к квалификации ЧЕ-2022/23. В рамках сбора наши юноши сыграют два товарищеских матча против России U-19.

Старший тренер команды Вахид Масудов на УТС в Шымкенте вызвал следующих игроков:

Вратари: Никита Политик, Мирас Рихард (оба – «Кайрат»), Тимур Носков («Аксу»);

Защитники: Аслан Ахмедов, Александр Мрынский, Амирали Оразбек, Султан Аскаров, Сергей Иванов (все – «Кайрат»), Али Турганов («Академия Оңтүстік»);

Полузащитники: Рамазан Каримов, Алиби Мухит, Сэйф Попов (все – «Кайрат»), Мохаммед Енсебаев, Азамат Калымбетов (оба – «Жас Кыран»), Дамир Тасболат («Сантс», Испания), Нурдаулет Байбосынов («Тараз»), Саламат Жумабеков («Астана»), Давид Есимбеков («Жетысу»), Диас Умирзак («Академия 05»), Тимур Балтабеков («Шахтер»), Бекжан Сиитов («Альборая», Испания);

Нападающие: Ян Труфанов («Кайрат»), Мукагали Пангерей («Окжетпес»), Максим Анищенко («Аксу»), Магжан Токтыбай («Академия Оңтүстік»);

Тренерский штаб: Вахид Масудов – старший тренер, Иван Азовский – ассистент старшего тренера, Юрий Ишутин – тренер вратарей, Илья Завадский – тренер по физподготовке.

Напомним, отборочные игры Евро-2022/23 состоятся с 16 по 22 ноября в Шотландии. Соперниками выступят сборные Франции, Шотландии и Исландии.

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