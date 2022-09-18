Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» переиграл «Иртыш», «Торпедо» проиграло «Бейбарысу»

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Торпедо – Бейбарыс – 1:2

Забитые шайбы: Зубов 56:12 – Воробьев 38:28, Тесленко 52:56.

Иртыш – Актобе – 3:4

Забитые шайбы: Атаханов 00:09, 20:30, 53:39 – Кучин 07:28, Хоменко 11:22, Сошников 16:31, Гасников 40:25.

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Нур-Султана.

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