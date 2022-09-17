Чемпионат Казахстана по хоккею. «Арлан» разгромил «Снежные Барсы», «Торпедо» победил «Бейбарыс» в овертайме и другие матчи

Сегодня пройдет очередной тур чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь.

Снежные Барсы – Арлан – 1:10

Забитые шайбы: Ермак 24:08 – Меньшиков 06:07, Карабан 16:08, 49:39, 55:29, Лихотников 16:38, 56:08, Гребенщиков 29:50, Михайлов 30:55, Михнин 39:30, Королинский 48:47)

Торпедо – Бейбарыс – 3:2

Забитые шайбы: Назаренко 07:44, Панченко 50:37, Архипов 64:08 – Тесленко 09:37, Кондратев 18:17.

Иртыш – Актобе – 4:3 (по буллитам)

Забитые шайбы: Олендаренко 17:48, Нарзяев 33:00, Атаханов 45:19 – Александров 41:27, Хоменко 49:58, Сошников 57:57)

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало матчей по времени Нур-Султана.

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