Казахстанец Серещев стал лучшим бодибилдером мира

Алматинец Сергей Серещев в очередной раз подтвердил свой титул чемпиона мира по бодибилдингу среди профессионалов на чемпионате мира IFBB Elite Pro в Испании.

Впервые титул чемпиона спортсмен из Алматы Серещев получил в 2018 году. Награду тогда ему вручал Арнольд Шварцнеггер. После Серещев несколько раз подтверждал титул чемпиона.

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