Футболист скончался во время матча в Уральске

17 сентября, около 12:00 на стадионе «Акжайык». Как рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Женис Нигметуллин, на стадионе проходила республиканская спартакиада среди ветеранов старше 50 лет. На поле играли команды из Кызылординской и Туркестанской областей.

– Во время игры одному игроку из Кызылординской области стало плохо. Мужчина упал и потерял сознание. Ему была оказана первая медицинская помощь, однако, к сожалению, он скончался. Скорее всего, ему стало плохо с сердцем, – рассказал Нигметуллин.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 11:54. По приезду врачи констатировали его смерть. Погибшему было 59 лет. Точную причину смерти покажет назначенная судебно-медицинская экспертиза.

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