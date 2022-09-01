6-сантиметровый прут попал в глаз 12-летнему мальчику во время игры в футбол в Подмосковье

6-сантиметровый прут попал подростку в глаз в Подмосковье.

Он отлетел от ворот после удара мячом во время игры в футбол. Штырь через глаз проник за заднюю стенку верхнечелюстной пазухи.

12-летний мальчик был прооперирован в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени Владимирского.

«Инородное тело было извлечено, после чего мы ушили рану. Никакого дальнейшего оперативного лечения пациенту не потребуется, но, конечно, он продолжит наблюдаться у нас», – сообщила врач-офтальмолог МОНИКИ Ирина Тарабанько.

Зрение ребенка удалось сохранить.