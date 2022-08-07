Шесть клубов вышли в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу

Сегодня завершились матчи 5-го тура группового этапа Кубка Казахстана.

По их итогам в четвертьфинал вышли алматинский «Кайрат», «Тараз», «Мактаарал», карагандинский «Шахтер», «Астана» и «Кайсар».

В числе потерявших шансы на следующую стадию турнира оказались павлодарский «Аксу», петропавловский «Кызыл-Жар», «Актобе», костанайский «Тобол», «Туран» и талдыкурганский «Жетысу».

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Поединки шестого тура группового этапа пройдут 13 и 14 августа.

Отметим, что действующих победителем турнира является алматинский «Кайрат», в прошлом году в серии послематчевых пенальти он одолел карагандинский «Шахтер».

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