20-й тур КПЛ пройдет в честь Ордабаева

20-й тур КПЛ пройдет в честь Куралбека Ордабаева.

Куралбек Досжанович – мастер спорта СССР, был голкипером таких команд, как «Металлург» (Чимкент), «Кайрат» (Алматы) и «Мелиоратор» (Чимкент).

В 1973 году в чемпионате среди команд Высшей лиги установил рекорд, отразив 14 послематчевых пенальти и 2 пенальти с игры. После завершения игровой карьеры трудился начальником алматинского «Кайрата», вице-президентом, президентом футбольной ассоциации РК, советником по игровым видам агентства по спорту и туризму РК.

Каждый тур чемпионата Казахстана по футболу начиная с 17-го носит имя одного из ветеранов прошлого. Предыдущие туры проходили в честь Фанаса Салимова, Сеильды Байшакова и Диаса Омарова.

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