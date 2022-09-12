Бабаян – кандидат на пост главного тренера «Астаны». Сегодня в клуб вернулся Хамитжанов

Теги высшая лига Казахстан Астана Григорий Бабаян Sports.ru - Казахстан Срджан Благоевич Спорт Казахстана

По информации Sports.ru Казахстан, Григорий Бабаян может возглавить «Астану».

Казахстанский специалист находится в списке кандидатов на замену Срджану Благоевичу. Он уже работал в системе столичного клуба в 2013-2018 годы.

42-летний Бабаян покинул тренерский штаб московского ЦСКА этим летом.

Сегодня стало известно, что в «Астану» возвращается Саян Хамитжанов. Он стал советником генерального директора.

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